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ثقافة

الاحتفال بعيد الأم بثقافة الإسكندرية

الخميس 07/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الورش الفنية، احتفالا بعيد الأم والربيع بفرع ثقافة الإسكندرية، ففي قصر ثقافة الشاطبي نفذت ورشة عمل رسومات عن عيد الأم تدريب مسئول مرسم الطفل، هذا إلى جانب ورشة رسم حر بمرسم الكبار.

وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية لتصميم لوحات، بمرسم الطفل تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية.

وبقصر ثقافة الأنفوشي، أقيمت العديد من الأنشطة ففى مرسم المواهب نفذت ورشة رسم بورتريه عن الأمومة، كما أقام نادي المرأة ورشة للتدريب على كيفية عمل حقيبة نسائية من الجلد، إلى جانب ذلك عقدت محاضرة لمناقشة كتاب "أبى آدم" للدكتور عبد الصبور شاهين، بالمكتبة العامة ناقشه د. محمد مخيمر وماجدة القناوي، وفي اللقاء الأسبوعي لنادي القصة تم مناقشة أعمال الأعضاء بحضور الكاتب إبراهيم ياسين ود.ندى يسري.

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