شاهد .. لحظة سرقة فتاتين لحقيبة مسنة في مصلى للسيدات

انتابت حالة من الصدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سرقة فتاتين لحقيبة سيدة فى مسجد مخصص للسيدات فى مصر دون معرفة المحافظة تحديدا.





وثقت كاميرات المراقبة الجريمة النكراء، بعدما تسللت فتاتان فى العشرينات من عمرهما، والغريب أن إحداهن كانت غير محجبة داخل المسجد، وتظاهرن با لاستعداد للصلاة لحين وصول الضحية.





وبالفعل دخلت سيدة مسنة لأداء الصلاة، ووضعت حقيبتها بجوارها فكان من إحدى الفتيات الوقوف خلفها، والانتظار حين سجودها وخطف الحقيبة والفرار فى ثوانِ معدودة.





وبعد تفريغ كاميرات المراقبة ونشر الفيديو على الإنترنت، ظهرت حالة من الغضب العارمة بين الرواد، ونشروا الفيديو من أجل التعرف على هوية إحدى السارقتين، وفضح جريمتهن الخسيسة.