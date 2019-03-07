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رياضة

قبل قمة اليوم.. تاريخ مواجهات الترسانة وسيراميكا كليوباترا في القسم الثاني

الخميس 07/مارس/2019 - 03:45 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة، منافسه، سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الـ6 من مساء اليوم، على ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني.

ونعرض لكم تاريخ مواجهات الفريقين:
منذ صعود فريق سيراميكا كليوباترا الى دوري القسم الثاني موسم 2016-2017 التقى الفريقين في 5 مناسبات حتى الآن حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في مباراتين وفاز الترسانة في مثلهم وتعادل الفريقين في مواجهة واحدة.

البداية في ذهاب مسابقة دوري القسم الثاني عام 2016-2017 وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وفي مواجهة الإياب فاز الترسانة بهدفين دون رد.

واستطاع فريق كليوباترا احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما جاء الترسانة في المركز التاسع برصيد 46 نقطة في مسابقة دوري القسم الثاني موسم 2016-2017.

وفي موسم 2017-2018 من مسابقة دوري القسم الثاني حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز بنتيجة هدفين دون رد بينما في مواجهة العودة حقق فريق الترسانة الفوز بهدف نظيف.

واحتل فريق الترسانة المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 57 نقطة بينما جاء فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 50 نقطة موسم 2017-2018.

وخلال هذا الموسم التقى الفريقين في لقاء الذهاب وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز بنتيجة هدف دون رد ويحتل الشواكيش المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة موسم 2018-2019 برصيد 41 نقطة بينما يحتل كليوباترا المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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