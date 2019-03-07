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محافظات

عودة الحركة المرورية على زراعي قليوب بعد انقلاب سيارة أسمنت

الخميس 07/مارس/2019 - 04:22 م
عودة الحركة المرورية
عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي بقليوب
إبراهيم الهوارى
نجحت أجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع رجال المرور فى اعادة الحركة المرورية إلى طبيعهتا على الطريق الزراعي السريع أمام سنديون إثر انقلاب سيارة نقل محملة بكمية من الأسمنت اتجاه بنها دون خسائر بشرية وتم رفع آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير المرور بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحوالي 20 طنا من الأسمنت أمام سنديون التابعة لمدينة قليوب على طريق مصر - إسكندرية الزراعي باتجاه مدينة بنها

وعلى الفور انتقل الرائد هاني حجازي رئيس وحدة مرور قليوب وتبين أن السيارة سقط منها حوالي 50 شيكارة أسمنت وتمت السيطرة على الحادث وإزالة آثاره دون أي خسائر وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخرى

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