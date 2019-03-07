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ديني

أشرف الفيل: الإنسان يحاسب على نيته فى مكة والمدينة .. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 05:59 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن الإنسان يعاقب عند وجوده فى مكة أو المدينة، على نيته وليس فعله فقط، مشيرا من نوى فقط السرقة أو ظلم فيحاسب عليه.

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإنسان فى غير الحرم لا يحاسب على نيته وإنما يحاسب على فعله"، مستشهدا بقول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".

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