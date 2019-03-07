انطلاق برنامج شورتات الأوسكار في الكويت

تطلق MAD Solutions برنامج شورتات الأوسكار تجاريًا بسينما سينسكيب في الكويت بدءا من اليوم الخميس ، ومن المنتظر أن يُكمل جولته حول العالم العربي في جامعة السوربون بأبو ظبي في الإمارات يوم 7 أبريل.



ويضم برنامج شورتات الأوسكار 5 أفلام عربية قصيرة شاركت في سباق الأوسكار وحققت إنجازات به، وهي: السلام عليك يا مريم للمخرج باسل خليل وعيني لأحمد صالح و NOCTURNE IN BLACK لـجيمي كيروز والجفت، الواوي، الذئب والصبي لـوليد مونّس وبهية ومحمود للمخرج زيد أبو حمدان.



عن السلام عليك يا مريم يقدم قصة نمط الحياة الصامت الذي تعيش به 5 راهبات في دير منعزل بالضفة الغربية، ويختل هذا النظام عندما تتعرض عائلة من المستوطنين الإسرائيليين لحادث خارج أسوار الدير في بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه اليهود عن استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت. وقد ترشح لـجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير وتم عرضه على أكثر من 400 شاشة بدور العرض الأميركية ضمن مجموعة الأفلام المرشحة لـ الأوسكار في 2016، وشارك في أكثر من 130 مهرجان سينمائي دولي، كما حصل على أكثر من 25 جائزة من مهرجانات دولية.



عن عيني مستوحى من أحداث حقيقية، ويدورعن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان، وقد حصل على جائزة أفضل فيلم تحريك أجنبي قصير (الميدالية الذهبية) ضمن جوائز أوسكار للطلبة بلوس أنجلوس، إضافة إلى أكثر من 15 جائزة سينمائية أخرى.



NOCTURNE IN BLACK فيلم مستوحى من مقالِ عن شاب سوري يستمر في عزف البيانو تحت تهديد الاضطهاد في خضم الحرب الأهلية ببلده، حيث يكافح العازف الموسيقي لإعادة إصلاح البيانو خاصته بعد تدميره من قِبل الإرهابيين. وقد حصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي قصير (الميدالية الذهبية) ضمن جوائز أوسكار للطلبة ووصل للقائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير 2017.



عن الجفت، الواوي، الذئب والصبي في إحدى القرى الجبلية بلبنان، يستخدم أخان بندقية والدهما دون علمه غير مدركين للعواقب المؤلمة لفعلتهما، وقد وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير 2017، وشارك في أكثر من 20 مهرجان سينمائي دولي.



عن بهية ومحمود يدور الفيلم حول قصة زوجين مسنين جعلهما الروتين اليومي يدخلان في مشاحنات مستمرة أصابتهما بالبؤس من بداية الليل وحتى الصباح، حتى يأتي اليوم الذي استيقظ فيه محمود ليكتشف أن زوجته بهية ذهبت وتركته. والفيلم كان ممثل الأردن الرسمي في جوائز أوسكار أفضل فيلم روائي قصير.