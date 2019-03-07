جامعة فاروس: مصر تحولت من مستورد للغاز للاكتفاء الذاتي

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، إن "مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول، وهناك مرحلة تحول واضحة، وعلى رأسها تنمية احتياطات البترول والغاز"، مشيرًا إلى أن مصر تحولت من مستورد للغاز الطبيعي إلى الاكتفاء الذاتي.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN، أنه "في 2015 كانت الدولة تتحمل 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الغاز ثم انخفضت لـ2.5 مليار دولار ونصف، وبعدها أصبح 1.8 مليار دولار، وهذا بفضل قطاع البترول وجهود مصر في مجال الغاز الطبيعي".



وتابع أن "وعي القيادة السياسية وثقل مصر الدولي ساهم في هذا الإنجاز، وأن مصر أصبحت لها قيمة في مجال الغاز الطبيعي على مستوى العالم"، موضحًا أن "شركات البترول حول العالم تعلم دور مصر في مجال الغاز في الوقت الحالي".