شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

شب منذ قليل حريق ضخم التهم باخرة سياحية بكورنيش المعادى، حيث تم إخلاؤها من روادها والعاملين بها.



على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة.



ويقوم رجال الانقاذ بجهود مضنية لسرعه اخماد النيران التى غطت سماء المنطقة بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.

