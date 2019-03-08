ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

5 مشاهد مأساوية من داخل حريق يخت المعادي.. فيديو وصور

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
رامى المهدي - على محمد على
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، بـ 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التى اندلعت فى باخرة سياحية بكورنيش المعادي، تحسبًا من امتداد النيران واتساع نطاقها.

صدى البلد يرصد مشاهد من داخل حريق يخت المعادي:

المشهد الأول
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات معظم الأربعة طوابق بالكامل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التي اندلعت من المطبخ.

المشهد الثاني
وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لفرق الإنقاذ قد أنقذت أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وأنها كانت متوقفة على كورنيش النيل فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.

المشهد الثالث
على الفور تم إخلاء رواد اليخت من العاملين بها، ويقوم رجال الانقاذ الان بجهود مضنية لسرعة إخماد النيران، قبل امتدادها لباقي اليختات المجاورة.

المشهد الرابع
بعد وقوع الحريق ببضع دقائق، غطت دخان الحريق سماء منطقة المعادي بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.

المشهد الخامس
على الفور تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ترشيحاتنا

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

طارق شوقي : الاستعانة بالخبرة الأجنبية لحل مشاكل تواجه التعليم في مصر

أمنة نصير: يجوز لـ الطبيب الكشف على المرأة منفردًا بشرط .. فيديو

التموين تحذر المسافرين بالخارج من الحذف نهائيا في تلك الحالة.. فيديو

حريق هائل في باخرة أمام فندق المعادي بـ كورنيش النيل.. فيديو وصور

نتنياهو يتلقى صفعة في بئر سبع قبل الانتخابات الإسرائيلية

أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد السياسية المعارضة مرال اكشنر

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

مارسيللو يرافق رونالدو في يوفنتوس ويصبح من اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟