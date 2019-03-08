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فن

أحمد حلمي ينشر صورة لسيناريو فيلمه الجديد خيال مآتة

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:03 ص
أحمد حلمي
أحمد حلمي
محمد بدران
انتهى الفنان أحمد حلمي من التحضيرات الأولية لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "خيال مآتة"، حيث تعاقد مع عدد من النجوم الذين سوف يشاركون في بطولة العمل.

ونشر حلمى على صفحته بموقع "إنستجرام" صورة من السيناريو وعلق قائلًا: "قريبا قريبا قريبا" ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من الفنانة منة شلبي، ومنى زكي، ولطفي لبيب ورشوان توفيق والفنان أحمد فؤاد سليم.

يذكر أن الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، ويخرجه خالد مرعي، ومن المفترض أن يطرح في موسم عيد الفطر المقبل، لذلك سوف يتم التصوير خلال شهر مارس المقبل

ويعد آخر أفلام الفنان أحمد حلمى فيلم "لف ودوران" مع الفنانة دنيا سمير غانم، صابرين، ميمي جمال، بيومي فؤاد، وإخراج خالد مرعي، تأليف منة فوزي.

أحمد حلمي ينشر صورة لسيناريو فيلمه الجديد خيال مآتة

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