تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات اليوم الجمعة 8-3-2019 بمصر.
وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.
اليورو: بيع 19.98 جنيه، وشراء 19.74 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.12 جنيه، وشراء 22.94 جنيه.
الين اليابانى 100: بيع 15.67و شراء15.55.
فرنك سويسري: 17.54 وشراء 17.41.
وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.
اليورو: بيع 19.98 جنيه، وشراء 19.74 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.12 جنيه، وشراء 22.94 جنيه.
الين اليابانى 100: بيع 15.67و شراء15.55.
فرنك سويسري: 17.54 وشراء 17.41.