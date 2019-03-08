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تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات اليوم الجمعة 8-3-2019 بمصر.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.
اليورو: بيع 19.98 جنيه، وشراء 19.74 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.12 جنيه، وشراء 22.94 جنيه.
الين اليابانى 100: بيع 15.67و شراء15.55.
فرنك سويسري: 17.54 وشراء 17.41.

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