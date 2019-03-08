الإسماعيلي يسعى لتحقيق أول انتصاراته أمام مازيمبي بدوري الأبطال.. اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الاسماعيلي منافسه مازيمبي الكونغولي على ملعب برج العرب، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق أول فوز خلال مسيرته في البطولة الأفريقية لعودة الثقة لجماهير، بينما يحاول مازيمبي حسم البطاقة المؤهلة الي دور ربع النهائي البطولة.



ويحتل فريق الاسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل نادي مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الرياضي القسنطيني الجزائري.