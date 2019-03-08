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فن

أحمد مجدى يجهز فيلم الغراب

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
سمر سعد
بدأ الفنان أحمد مجدى التحضير لفيلم جديد بعنوان "الغراب"، حيث سيقوم بإخراجه والمشاركة في التمثيل أيضا.

وأضاف "مجدي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يستطيع أن يفصل بين مهنته كمخرج وممثل.

من ناحية أخرى، أكد أنه سعيد بردود الأفعال على فيلمه الأخير "الزرافة" والذى أشاد به النقاد مؤخرا، والذي تدور أحداثه وسط شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة فى حديقة الحيوان.

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