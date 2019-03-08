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بث مباشر لمباراة الإسماعيلى ومازيمبي بتاريخ 8-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الإسماعيلي ومنافسه مازيمبي الكونغولي علي ملعب برج العرب ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 8-3-2019 دوري أبطال أفريقيا حيث يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي منافسه مازيمبي الكونغولي على ملعب برج العرب، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 08-03-2019 دوري أبطال أفريقيا ، ومن المتوقع أن يخوض فريق الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: أسامة ابراهيم - باهر المحمدى - ريتشارد بافور "محمد مجدى" - طارق طه

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - عماد حمدى - وجيه عبد الحكيم "محمد الضرف" - عبد الرحمن مجدى - كريم بامبو

الهجوم: بنسيون شيلونجو

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 8-3-2019 دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق أول فوز خلال مسيرته في البطولة الأفريقية لعودة الثقة لجماهير، بينما يحاول مازيمبي حسم البطاقة المؤهلة الي دور ربع النهائي البطولة.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 8-3-2019 دوري أبطال أفريقيا وتقام المباراة بين الاسماعيلي ومنافسه مازيمبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم ،ومن المقرر اذاعتها بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 6 بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 8-3-2019 دوري أبطال أفريقيا ويحتل فريق الاسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل نادي زيمبابوي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الرياضي القسنطيني الجزائري.





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