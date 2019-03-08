عضو مجلس إدارة المصرى يكشف كواليس أزمة استضافة استاد بورسعيد لأمم أفريقيا

أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة المصري، أن "الموقف النهائي بخصوص استضافة استاد بورسعيد لمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، سيتم تحديده خلال يومين على أقصى تقدير".





وأعرب عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي في تصريحات خاصة، عن "أمله بانتهاء الأزمة الحالية سريعًا، والتي تتعلق بموقف الاستاد من استضافة مباريات البطولة، خاصة بعد أن تدخل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في الأمر، من أجل إنهائه".





وأوضح "الخولي"، أن الأزمة تعود إلى بعض الملاحظات الهندسية التي علقت عليها الشركة المختصة بأعمال الصيانة، والمسئولة عن تطوير الاستاد، حيث طالبت بتوفير شركة ترميم تبدأ العمل في أسرع وقت، لاسيما أن الترميم سيحتاج إلى وقت طويل.



