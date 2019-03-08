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ديني

خطيب بكفر الشيخ يوضح الفرق بين شهيد الحق وقتيل الباطل

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن حكمة الله تعالي اقتضت أن يصطفي من عباده من يشاء فيرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويفيض عليهم من كراماته ونفحاته ويمدهم بعطاياه ورحماته، مشيرًا إلى أن مقام الشهادة من أعلي مقامات الاصطفاء و الاجتباء.

وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة: لقد خص الله تعالي الشهداء بمناقب عديده منها ، شرف مكانهم وجوارهم وعظيم أجرهم ونعيمهم، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- بما للشهيد من نعم عظيمه ومنح جليلة، غير أننا نؤكد أن هذه الدرجات لا تكون إلا للشهيد الحق حيث إنه هناك شهيد حق وقتيل باطل.

وأشار إلى أن الشهيد الحق هو من دافع عن وطنه من كل معتد وبذل روحه فداء له وحمايه لترابه وحفاظا علي أهله، أما قتيل الباطل الذي يسفك الدماء الآمنة دماء الأبرياء بغير حق ويروع أبناء الوطن ويهدد أمنهم وأمانهم ويسعي إلي نشر الفساد والفوضى في الأرض.

وتابع، وكذلك قتيل الباطل يروع الآمنين بعمليات انتحارية وتفجيرات إرهابية لا يقرها دين ولا يقبلها عقل ولا يعد شهيدًا، وأكد بيان الأزهر الشريف ذلك لتفنيد بعض مزاعم الجماعة الإرهابية، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت العديد من الفتاوي التي تصف مثل هذه الأعمال الإرهابية وأن القيام بها يعد صوره من صور الانتحار.

وتابع: "نحن نجدد الاحتفاء بيوم الشهيد فإننا نذكر أنفسنا بهؤلاء الذين ارتقوا بأرواحهم الي الله وفازوا برضوانه من رجال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل، مضيفًا أن واجبنا جميعا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن العزير هي وحدة الصف لحماية الوطن والدفاع عنه من أي خطر أو عدو يهدد أمنه واستقراره والعمل بكل قوه في مواصلة مسيره البناء والتعمير".

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