نتائج دوري ابطال اوروبا.. يونايتد في دور الـ8 وخروج الريال وسان جيرمان الأبرز.. فيديو

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت العديد من المفاجآت بخروج الفرق الكبيرة والتى كان ضمن المرشحين بقوة للحصول على اللقب ، ولعل أبرز هذه المفاجآت خروج باريس سان جيرمان بعد ريمونتادا حقق فريق مانشستر يونايتد على ملعبهم والصعود لدور الـ8 "ربع النهائي" .





ويعرض لكم صدى البلد نتائج دوري أبطال أوروبا :-





حقق فريق روما الإيطالي الفوز على منافسه بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو "معقل الذئاب" ضمن مباراة ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا .





وفي لقاء العودة حقق فريق بورتو البرتغالي الفوز على روما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك بالمباراة التي اقيمت على ملعب الدراجاو ليضمن الفريق البرتغالي مقعدا في دور الـ8 بالمسابقة .





وفي الصراع الأزلي بين فرنسا وانجلترا نجح فريق العاصمة باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز علي مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد "معقل الشياطين الحمر" في ذهاب دور الـ16 .





إلا أن فريق مانشستر يونايتد حقق ريمونتادا تاريخية بالفوز على باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جمهوره بنتيجة ثلاثة أهداف ليضمن الصعود لدور الـ8 .





في حين استطاع فريق توتنهام الإنجليزي الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيف في ذهاب البطولة وفي لقاء العودة استمر تفوق فريق توتنهام بالفوز على بروسيا بهدف نظيف آخر ويكون ثالث فريق في دور الـ8 من الشامبيونزليج .





وشهدت مباراة الذهاب بين فريق ريال مدريد واياكس امستردام فوز باهت لفريق العاصمة الإسبانية بنتيجة هدفين مقابل هدف إلا أن هذه النتيجة لم تفيد الملكي في لقاء العودة على أرضه وتعرض لخسارة كبيرة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف لفريق اياكس امستردام ليصعد لدور الـ8 .





بينما شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي تعادل سلبي مع فريق بايرن ميونخ ويتبقى مباراة العودة علي ملعب اليانز ارينا "معقل البافاري" يوم الأربعاء 13 مارس والتى تقام فى تمام الساعة العاشرة مساء.





وينتظر عشاق الكرة مباراة العودة بين برشلونة أمام فريق ليون الفرنسي يوم الأربعاء 13 مارس في تمام الساعة العاشرة مساءا وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على الملعب الفرنسي .





علي جانب آخر حقق فريق مانشستر سيتي فوزا باهتا على فريق شالكة الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويظل موقف حائرا بين الثنائي حتى مباراة العودة التي تقام يوم الثلاثاء 12 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الاتحاد .





وكانت آخر مباراة دور الذهاب والتى جاءت عكس توقعات الجماهير حيث حقق فريق اتليتكو مدريد فوزا كبيرا على منافسه يوفنتوس الايطالي بنتيجة هدفين دون رد لتشتعل مباراة العودة بينهما على ملعب تورينو يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس في تمام الساعة العاشرة .



