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ديني

الأزهر: تاريخ قواتنا المسلحة حافل بالبطولات والتضحيات

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:14 م
الإمام الأكبر الدكتور
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكد الأزهر أن تاريخ قواتنا المسلحة الحافل بالبطولات والتضحيات يعكس قيم الإيمان والبطولة والتضحية التي يتربى عليها جنودنا البواسل، والتي جعلت من جيشنا القدوة في النزاهة والشرف العسكري، ليجسد في كل المحطات درع الوطن الذي يحمي الأرض والشعب، والسيف الذي يردع المعتدي الغاشم، واليد التي تساهم في البناء والتنمية في وقت السلم.

وأشاد الأزهر الشريف بجهود وتضحيات رجال قواتنا المسلحة في مواجهة فلول عصابات الإرهاب، وبما حققوه من بطولات وإنجازات، داعيا المولى -عز وجل- أن يتقبل شهداءنا الأبرار في عليين، وأن يحفظ مصرنا وجيشها من كل سوء ومكروه.

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