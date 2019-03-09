حكاية نادي الأمير محمد علي.. بناه صاحب قصر المنيل العاشق للفنون الإسلامية.. صور

كشفت سمية مجدي الباحثة في الآثار الإسلامية، عن وجود أثر غير معروف للكثيرين،وهذا الأثر للأمير محمد علي توفيق صاحب قصر المنيل،وهو نادي الأمير محمد علي توفيق الموجود بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.



سمية قالت لموقع "صدى البلد" إن صاحب قصر المنيل والذي بني النادي كان عاشقا الفنون الإسلامية، وواحد من أهم وأبرز أمراء الأسرة العلوية المالكة وكان مغرما بالعمارة العربية وحرص على تخليدها في منشآته.



وقالت: الأمير محمد علي توفيق عاش طيلة حياته عاشقًا للفنون والآثار الإسلامية وغيورًا عليها،حيث كان يري ان الآثار هذه ماهي إلا إرثًا مجيدًا وعظيمًا لابد من المحافظة عليه وصيانته،ليظل شاهدًا على حضارة أمة ورقى شعب وعظمة تاريخ.



وأوضحت أن القصر يتميز بوجود شعار أسرة محمد علي عليه وشعار الأمير محمد علي وصورة الملك فاروق وصورة لشعار الدولة العثمانية،ويتسم المكان بالروعة، خاصة الحدائق المتسعة.



وكما قالت، المكان به سريتين من دورين لحفظ محتويات النادي، بالإضافة إلى العديد من التماثيل ترجع للملك فاروق وفؤاد واسماعيل، والعديد من شعارات الدولة العثمانية وأسرة محمد علي، ونباتات نادرة في الحديقة.