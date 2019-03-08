مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

علق التركي حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني على مواجهة فريق الزمالك بعد غد الأحد في الجولة الخامسة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وقال أوكتاى في تصريحات له اليوم الجمعة: جورماهيا جاهز لخوض اللقاء وسيلعب من أجل الفوز لتعزيز فرص التأهل وقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي الكونفدرالية مشددا على أنه سيواجه فريقا قويا يضم لاعبين شاركوا في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا.



ولفت: إلى أنه يحترم فريق الزمالك ولكن لا يخشاه مشددا على أن الفارس الأبيض أحد عمالقة شمال أفريقيا كما أن جورماهيا أحد عمالقة شرق القارة السمراء.



جدير بالذكر أن الزمالك تلقى خسارة أمام جورماهيا على ملعب الأخير في لقاء الجولة الأولى للمجموعة في كينيا بنتيجة 4-2.





