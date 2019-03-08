ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
علق التركي حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني على مواجهة فريق الزمالك بعد غد الأحد في الجولة الخامسة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال أوكتاى في تصريحات له اليوم الجمعة: جورماهيا جاهز لخوض اللقاء وسيلعب من أجل الفوز لتعزيز فرص التأهل وقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي الكونفدرالية مشددا على أنه سيواجه فريقا قويا يضم لاعبين شاركوا في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا.

ولفت: إلى أنه يحترم فريق الزمالك ولكن لا يخشاه مشددا على أن الفارس الأبيض أحد عمالقة شمال أفريقيا كما أن جورماهيا أحد عمالقة شرق القارة السمراء.

جدير بالذكر أن الزمالك تلقى خسارة أمام جورماهيا على ملعب الأخير في لقاء الجولة الأولى للمجموعة في كينيا بنتيجة 4-2.


ترشيحاتنا

مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك.. الأحد

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

نجم فيتا كلوب يكشف عن سلاح وحيد للفوز على الأهلي غدا

عبد الفتاح القصري.. قصر قامته سبب نجاته من الشيطان الرجيم.. نوستالجيا

شيخ الأزهر : المتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد

بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو

صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة عن وضع القدس في بنود صفقة القرن

حتى إذا لم تسجل دخول.. فيس بوك يتتبع خطواتك بهذه الثغرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو
البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو
شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟