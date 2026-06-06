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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد محمد صلاح| رحيل مصري آخر عن الدوري الانجليزي.. من هو؟

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
أحمد أيمن

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي بشكل رسمي رحيل المدافع المصري الشاب كاميرون إسماعيل عن صفوفه مع نهاية الموسم الحالي، وذلك ضمن قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو 2026 ولن يستمروا مع النادي خلال المرحلة المقبلة ليكون المصري الثاني بعد رحيل محمد صلاح.

وجاء الإعلان ضمن بيان أصدره النادي اللندني لتوضيح موقف عدد من اللاعبين واللاعبات الذين سيغادرون الفريق هذا الصيف، حيث حرصت إدارة آرسنال على توجيه الشكر لهم تقديرًا لما قدموه طوال فترة وجودهم داخل النادي. 

وأكد البيان أن جميع المغادرين سيظلون جزءًا من عائلة آرسنال، مع تمنيات النادي لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية داخل وخارج ملاعب كرة القدم.

تفاصيل رحيل كاميرون إسماعيل

يمثل رحيل كاميرون إسماعيل، نهاية رحلة استمرت نحو خمس سنوات داخل أروقة النادي الإنجليزي، بعدما انضم إلى أكاديمية آرسنال في عام 2021 ضمن مشروع تطوير المواهب الشابة. 

خلال تلك الفترة، خاض اللاعب المصري مراحل مختلفة من التكوين الفني والبدني، ولفت الأنظار بقدراته في مركز الظهير الأيسر، ما جعله أحد الأسماء الواعدة بين اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في أوروبا.

وكان اللاعب قد حقق خطوة مهمة في مسيرته خلال الصيف الماضي عندما وقع أول عقد احترافي له مع آرسنال، في إشارة إلى ثقة النادي في إمكاناته وقدرته على التطور. 

كما سبق له الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر للشباب، ليصبح ضمن العناصر التي تحظى بمتابعة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ورغم التوقعات التي أحاطت بمستقبله، لم يحصل كاميرون إسماعيل على فرصة للمشاركة مع فريق آرسنال تحت 21 عامًا خلال الموسم المنقضي، حيث قضى جزءًا من الفترة الماضية معارًا إلى نادي أوكسبريدج بهدف اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بالمباريات الرسمية.

ويفتح قرار الرحيل الباب أمام اللاعب البالغ من العمر سنوات الشباب للبحث عن محطة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم وإظهار قدراته، سواء داخل إنجلترا أو في أي دوري أوروبي آخر. 

رحيل المصري الثاني عن الدوري الانجليزي

يأتي رحيل كاميرون إسماعيل، كثاني مصري هذا الموسم بعد محمد صلاح، الذي كتب نهاية قصته مع ليفربول، بشكل رسمى، بعد خوض آخر مبارياته بقميص الفريق أمام برينتفورد، لينهى قصة امتدت إلى 9 مواسم من الإنجازات رفقة الريدز.

وودع صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.

كاميرون إسماعيل رحيل كاميرون إسماعيل آرسنال الدوري الانجليزي محمد صلاح

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