محمد عساف للمرأة في عيدها: رمز الارتكاز ووتد الحياة

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف التهنئة للمرأة في احتفالها باليوم العالمي، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب محمد عساف قائلاََ: "‏‏‏‏رمز الارتكاز ووَتَد الحياة، هي الوطن تحية ورسالة احترام وتقدير لعطائها ونضالها وتفانيها لتحقيق الحقوق‎".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.





