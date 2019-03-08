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محافظات

قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
همت الحسينى
تعد محافظة الدقهلية من أبرز المحافظات المليئة بالآثار خاصة بـ تمى الامديد تلك المنطقة ذات المعالم التاريخية، وتحتاج الى تدخل الدولة لجعلها مزارا سياحيا جذاب، كذلك هناك مناطق اثرية لا يعلمها البعض بهذه المحافظة الكبيرة.

تل البلامون بمدينة شربين في الشمال الغربي من شربين أحد أبرز تلك المناطق، وتبعد عنها حوالي 8 كيلو مترات، أمام قرية أبو جلال، وتبلع مساحتها حوالى 160 فدانا ويحيط بها ارض زراعية ومبان ايضا، وتعد هذه المنطقة هي المقاطعة رقم 17 من مقاطعات وجه بحري.

ويؤكد أحد علماء الآثار أنه تم العثور على عدد من الحفائر والآثار في هذه المنطقة منها قناعان من الذهب الخالص، ونشرت هذه الحفائر في حوليات مصلحة الآثار باللغة الإنجليزية، وتقع هذه المقاطعة تحت أنقاض قرية تل البلامون حيث يتوافد أبناء المنطقة عليها من وقت لآخر.

وطالب المهتمون بالآثار بالحفاظ على هذه المنطقة التاريخية القديمة خاصة أنه تم بناء مباني بالقرب منها وتحتاج الى تدخل الاثار للحفاظ عليها، وعثر من قبل بها على حفريات اثرية وهناك البعض الذين ينقبون عن آثار بها حتى الآن دون وجود حماية لها ولا يملون من البحث والتنقيب دون اى رقابة على ذلك خاصة بعد تواجد مبان بالقرب منها.
قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور
قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور
قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور
قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور
قناعان ذهب وآثار.. تل البلامون وكنوزها تسقط من حسابات المسؤولين..فيديو وصور

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