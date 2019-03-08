المشاط للإعلام الدولى: تنظيم مصر أمم أفريقيا يعكس ثقة العالم

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية منها حوار تلفزيوني مع قناة يوروسبورت، في ضوء اللقاءات الإعلامية التي تجريها على هامش مشاركتها اليوم فى بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.



استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة الي أن هذا العام سيشهد حدثا رياضيا هاما تستضيفه مصر هو بطولة كأس الأمم الافريقية المزمع اقامتها في يونيو المقبل، مشيرة الي أن فوز مصر بهذه الاستضافة يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التى من شأنها أن تساهم في تنشيط السياحة إلى مصر وإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية.



واستعرضت خطة وزارة السياحة للترويج لمصر من خلال هذه الاستضافة حيث ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات لتكون منصات ترويجية لمصر.



وتحدثت عن مشاركتها في منتصف فبراير الماضى فى انطلاق ماراثون رياضى بمنطقة أهرامات الجيزة تنشيطا لنمط السياحة الرياضية في مصر التي أصبحت نمطا مهما يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، ، لافتة إلى أن هذا الماراثون شارك فيه حوالي 4000 متسابق من بينهم ٥٠٠ من أجانب جاءوا خصيصا إلي مصر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في هذا الحدث الذي يمزج ما بين السياحة الثقافية والرياضية.



وأشارت الوزيرة إلى افتتاح أول فندق رياضى فى منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور، لافتة إلى اهتمام الوزارة بدعم البطولات الرياضية الدولية التي تقام علي أرض مصر لإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية مثل بطولة الجونة للإسكواش.

