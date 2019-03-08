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رياضة

أشرف صبحي يتفقد مركز شباب الساحل لمتابعة الأنشطة الرياضية

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
أ ش أ
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية للمنشآت الرياضية والشبابية بمركز شباب الساحل، اليوم الجمعة، على هامش افتتاحه لكرنفال القاهرة الأول للفرق الكشفية والمرشدات بمشاركة مراكز شباب القاهرة.

وشملت الجولة تفقد صالة كمال الأجسام، وصالة المصارعة، وحلبة الملاكمة، والمسرح الثقافي والفني، وملاعب كرة القدم، وصالة أنشطة ذوي القدرات الخاصة والتي تواجد بها البطل الباراليمبي شريف عثمان بطل العالم في رفع الأثقال، ومجموعة من أبطال مصر في تنس الطاولة ورفع الأثقال.

كما قام الوزير بافتتاح صالة الجيم التي تم تطويرها بشكل كامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية بنظام الاستثمار بحق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بكثافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية المنفذة بالمركز ونسبة الإقبال الكبيرة عليها من قبل أعضاء المركز ورواده، مشيرًا أنه سيتم التنسيق لدراسة كل الطلبات والاحتياجات المطلوبة، والعمل على توفيرها ومنها رفع كفاءة التراك المحيط بملعب كرة القدم.

ووجه الوزير بطرح ملعب كرة القدم القانوني وصالة كمال الأجسام بالمركز للاستثمار، وذلك في ضوء رؤية الوزارة نحو تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والأندية في مختلف المحافظات، والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات تلك المنشآت، عن طريق طرح المزايدات لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع، طبقًا لضوابط الطرح المعمول بها.

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