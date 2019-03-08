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مصطفى بكري يشيد بدور المرأة المصرية: ضحت بكل غال ونفيس

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن اليوم العالمي للمرأة يذكر المصريين بمجهودات المرأة بالوطن، حيث ضحت المرأة المصرية بكل ما هو غال ونفيس من أجل بقاء الوطن.

ونوه "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إلي أن المرأة هي من ضحت بولدها من أجل حماية بلاده، ضاربة المثل في التحدي والإرادة.

وأشار الإعلامي إلى أن الأم المصرية خرجت في الشارع لتحارب الأخوان وتحدت كافة الصعوبات، لتدلي بصوتها في الانتخابات، إنقاذا لوطنها الحبيب.

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