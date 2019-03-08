رئيس الطائفة الإنجيلية: أقباط مصر الأمل في استقرار مسيحيي العرب

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن أوضاع المسيحيين العرب موجودة بشكل كامل ومنظم في 6 دول، من أهمها "مصر، العراق، فلسطين، لبنان، سوريا والأردن" حيث يملكون وجودا حقيقيا في تلك الدولة علي خلاف بعض الدول العربية الأخرى التي يقل فيها عدد المسيحيين بشكل كبير.



وتابع، "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الأعوام العشرين الماضية كانت الأسوأ علي المسيحيين العرب، حيث تعرضوا في العراق لإنتهاكات كثيرة، عوضا عن ضغوط اليهود علي مسيحيي فلسطين ليتقلص عددهم بعد الهجرة، إلي 1% فقط من السكان.



اشار "زكى" إلي أن الوضع في سوريا لم يختلف عن العراق، حيث تم تدمير جزء كبير من الكنائس، بالإضافة لقتل عدد ليس بالقليل من مسيحيي سوريا.



لفت رئيس الطائفة الإنجيلية، إلي أن المسيحيين المصريين هم الأكثر استقرارا عن نظرائهم في الدول العربية، حيث يظل المجتمع المصري متماسكا مترابطا، مؤكدا أنهم الأمل الوحيد لاستقرار المسيحيين العرب.