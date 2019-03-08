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رياضة

ميدو يقود الوحدة لتحقيق التعادل أمام الهلال بالدوري السعودي

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تعادل فريق الهلال أمام نظيره الوحدة إيجابيا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة ال23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح فريق الهلال التسجيل خلال المباراة عن طريق اللاعب ادواردو بهدف في الدقيقة 46، بينما تعادل فريق الوحدة في الدقيقة 75 بأقدام البديل جابر عسيري.

ونجح فريق الوحدة بقيادة المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو في اقتناص نقطة ثمينة من متصدر الترتيب في الدوري السعودي في معقله ووسط جماهيره.

وارتفع رصيد فريق الوحدة إلى 36 نقطة محتلا المركز السادس، بينما يتربع فريق الهلال علي صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

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