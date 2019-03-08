توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تركيا تستخدم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والعاملين في قنوات الإرهاب، كأداة لإنجاح الحلم التركي في إعادة الخلافة العثمانية.



وحذر" عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أنقرة، إذ قال:" تركيا ستقسم إلى 3 دول في عام 2025، دولة تابعة لأوروبا و دولة آسيوية، والجزء الجنوبي ينضم للدولة الكردية".



واستطرد:" تميم حاكم قطر سيكون هاربا في باريس او لندن او ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا في عام 2025".

