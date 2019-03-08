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توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:44 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تركيا تستخدم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والعاملين في قنوات الإرهاب، كأداة لإنجاح الحلم التركي في إعادة الخلافة العثمانية.

وحذر" عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أنقرة، إذ قال:" تركيا ستقسم إلى 3 دول في عام 2025، دولة تابعة لأوروبا و دولة آسيوية، والجزء الجنوبي ينضم للدولة الكردية".

واستطرد:" تميم حاكم قطر سيكون هاربا في باريس او لندن او ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا في عام 2025".

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