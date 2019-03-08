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عمرو أديب: رعب أمريكا من اللوبي اليهودي غير مفهوم.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:26 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يستطيع فهم سر قوة إسرائيل واللوبي اليهودي في أمريكا، مضيفا: "هناك نائبة ديمقراطية في الكونجرس تدعى إلهان عمر، صرحت بأن جماعات الضغط اليهودية تسيطر على السياسة في واشنطن، وتم مهاجمتها بشكل كبير، وخرجت للاعتذار بعد ذلك".

وأضاف " أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "بعد تصريحات النائبة الأمريكية، الكونجرس الأمريكي أصدر قانون من أجل عدم معاداة السامية وعدم معاداة الإسلام".

واستطرد: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الديمقراطيين يكرهون إسرائيل، ورعب امريكا من اللوبي اليهودي غير مفهوم".

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