أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

شهد اليوم الجمعة 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، كان أهمها غياب خالد بوطيب عن مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني ببطولة الكونفيدرالية.



وجاءت الأخبار كالتالي :



جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

https://www.elbalad.news/3732398



مدرب الزمالك يتمسك بالاستعانة بالونش وعبدالغني أمام جورماهيا

https://www.elbalad.news/3732650



مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

https://www.elbalad.news/3732739



مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك

https://www.elbalad.news/3732744



الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

https://www.elbalad.news/3732882



صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا

https://www.elbalad.news/3733019