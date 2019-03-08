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رياضة

أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:38 م
صدى البلد
نور عادل
شهد اليوم الجمعة 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، كان أهمها غياب خالد بوطيب عن مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني ببطولة الكونفيدرالية.

وجاءت الأخبار كالتالي :

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك
https://www.elbalad.news/3732398

مدرب الزمالك يتمسك بالاستعانة بالونش وعبدالغني أمام جورماهيا
https://www.elbalad.news/3732650

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد
https://www.elbalad.news/3732739

مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك
https://www.elbalad.news/3732744

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب
https://www.elbalad.news/3732882

صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا
https://www.elbalad.news/3733019

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