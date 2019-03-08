أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

شهد اليوم الجمعة 8 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، كان أهمها غياب خالد بوطيب عن مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني ببطولة الكونفيدرالية.
وجاءت الأخبار كالتالي :
جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك
https://www.elbalad.news/3732398
مدرب الزمالك يتمسك بالاستعانة بالونش وعبدالغني أمام جورماهيا
https://www.elbalad.news/3732650
مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد
https://www.elbalad.news/3732739
مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك
https://www.elbalad.news/3732744
الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب
https://www.elbalad.news/3732882
صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا
https://www.elbalad.news/3733019
وجاءت الأخبار كالتالي :
جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك
https://www.elbalad.news/3732398
مدرب الزمالك يتمسك بالاستعانة بالونش وعبدالغني أمام جورماهيا
https://www.elbalad.news/3732650
مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد
https://www.elbalad.news/3732739
مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك
https://www.elbalad.news/3732744
الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب
https://www.elbalad.news/3732882
صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا
https://www.elbalad.news/3733019