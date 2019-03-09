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حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

السبت 09/مارس/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الفنانة حنان مطاوع، إن زوجها من محبي المقالب المرعبة، ليفاجئها في إحدي المرات بمقلب أصابها بنوبة قلبية كادت ان تودي بحياتها.

وأشارت "حنان" خلال لقاء تلفزيوني مع الفنان والإعلامي "أمير كرارة"، في برنامج "مع السهرانين" المذاع علي فضائية "أون أي"، إلي أن الكهرباء انقطعت عن منزلها الصغير المكون من طابقين، واتجهت لإحضار الشموع من الطابق العلوي، لتفاجأ بيد تقبض علي قدمها من أسفل السلم الحديدي وشعرت بدقات قلبها العالية مصاحبة بصرخة عالية، لتصدم في نهاية الأمر بمزاح زوجها.

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