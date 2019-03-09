ننشر أسماء المؤهلين في مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء المتسابقين المؤهلين لدخول المسابقة العالمية السادسة والعشرين دورة الشيخ الحصري من المتسابقين المصريين، والتي ستقام فعالياتها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 23 من شهر مارس الجاري وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



وجاءت الأسماء على النحو التالي:



الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وفهم مقاصده: رأفت عبد الستار سيد أحمد محافظة الغربية.



الفرع وأما الثاني حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن: عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد محافظة الجيزة، وعبد الرحيم محمد على إبراهيم محافظة أسوان.



والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم للناشئة تحت ١٢ سنة: سارة محمد محمد زكريا محافظة البحيرة، وأحمد جمال السيد حشيش محافظة الغربية، وزياد محمد مصطفى أنور محافظة الدقهلية.