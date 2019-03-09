أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام ليجانيس لمطاردة برشلونة بالليجا.. اليوم

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، اليوم السبت، منافسه ليجانيس بملعب واندا ميتروبوليتانو،فى إطار الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



ويحتل «الروخي بلانكوس» المركز الثانى برصيد 53 نقطة، ويسعى لتأمين مركزه بعد سقوط الريال مؤخرا وتواجده فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.



ويحتل فريق ليجانيس المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة، ويعيش حالة من السعادة بعد الفوز الأخير الذي حققه على ليفانتي.



وفى مباراة ثالثة، يحل إيبار ضيفا على ديبورتيفو ألافيس بملعب مينديزوروزا، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما يحتل أيبار المركز العاشر برصيد 34 نقطة.



وفى المباراة الرابعة، يلتقى خيتافى وهويسكا بملعب كولسيو الفونسو بيريز ، ويحتل خيتافى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يتذيل هويسكا ترتيب جدول الدورى الإسبانى برصيد 22 نقطة.