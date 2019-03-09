ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام ليجانيس لمطاردة برشلونة بالليجا.. اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 09:00 ص
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
محمد رشاد
يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، اليوم السبت، منافسه ليجانيس بملعب واندا ميتروبوليتانو،فى إطار الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل «الروخي بلانكوس» المركز الثانى برصيد 53 نقطة، ويسعى لتأمين مركزه بعد سقوط الريال مؤخرا وتواجده فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ويحتل فريق ليجانيس المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة، ويعيش حالة من السعادة بعد الفوز الأخير الذي حققه على ليفانتي.

وفى مباراة ثالثة، يحل إيبار ضيفا على ديبورتيفو ألافيس بملعب مينديزوروزا، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما يحتل أيبار المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وفى المباراة الرابعة، يلتقى خيتافى وهويسكا بملعب كولسيو الفونسو بيريز ، ويحتل خيتافى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يتذيل هويسكا ترتيب جدول الدورى الإسبانى برصيد 22 نقطة.

ترشيحاتنا

العربية: بوتفليقة فقد القدرة علي النطق والتنفس

إطلالة غريبة لـ أصالة فى جدة.. صور

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

ثغرة أمنية جديدة تضرب دردشات فيسبوك

للمرة الأولى.. عائلة سيارات بوتين في معرض جنيف الدولي.. فيديو

لمزيد من الأمان.. تعرف على الميزة الجديدة للواتساب

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

مقتل 5 في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية

نشطاء يتداولون فيديو لطائرة الفنانة أحلام.. ويؤكدون: بـ 100 مليون جنيه

مانشستر سيتي يستضيف واتفورد لمواصلة صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

نيشان: عملت بلوك لـ 4017 شخصا

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟