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رياضة

رؤوف خليف يعلق على أداء الأندية التونسية بدوري أبطال أفريقيا

السبت 09/مارس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
منار نور
أشاد المعلق الجزائرى رؤوف خليف بأداء الأندية التونسية في دورى الأبطال، التى لم تتأثر بالأزمات الداخلية.

وغرد "خليفة"، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلا: "الأندية التونسية تتألق في دوري الأبطال، فبطلها الترجي بلغ ربع النهائي للمرة الـ11 في تاريخه، دون أن ينقاد لأي خسارة لا على أرضه وخارجها، أما النادي الأفريقي فالأزمات لم تثنه عن العودة للسباق بعد فوز مهم على نادي قسنطينة على أمل المواصلة على هذا النهج في الجولة الأخيرة".

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