مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل

أمينة الدسوقي

مع بزوغ نجم سهيل في الأفق الجنوبي بلمعانه الأبيض المائل للصفرة، بدأت ملامح نهاية فصل الصيف تظهر تدريجيا، في إشارة تقليدية اعتاد سكان المنطقة على انتظارها منذ مئات السنين.

نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل

ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية الفلكية بجدة، كان العرب قديما يعتبرون ظهور "سهيل" بشارة خير، إذ يتزامن مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، وقصر النهار تدريجيا، وانخفاض درجات الحرارة أثناء الليل، في الوقت الذي تبدأ فيه الشمس رحلتها نحو الجنوب بعد أن بلغت ذروتها في قلب الصيف.

ويعرف "سهيل" عالميا باسم "كانوبس"، وهو ثاني ألمع نجم في السماء بعد "الشعرى اليمانية"، ويبعد عن الأرض نحو 313 سنة ضوئية.

 وينتمي النجم إلى كوكبة القاعدة الجنوبية، ولو كان بنفس بعد "الشعرى اليمانية" لكان أكثر النجوم بريقا في سماء الليل.

بين العلم والموروث

يؤكد الفلكيون أن ظهور "سهيل" لا يؤثر علميا في الطقس أو المناخ، إذ يظل تأثير النجوم على الأرض (باستثناء الشمس) معدوما، لكنه يمثل إشارة فلكية دقيقة تتزامن مع التغيرات المناخية الطبيعية الناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، ما يجعله بمثابة "ساعة كونية" تشير إلى اقتراب الاعتدال الخريفي.

ولا يرصد نجم سهيل إلا في المناطق الواقعة جنوب دائرة عرض 33 درجة شمالا، بما يشمل جنوب الجزيرة العربية ووسطها، إضافة إلى أجزاء من شمال إفريقيا، بينما تبقى رؤيته مستحيلة في المناطق الشمالية مثل بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية.

في الثقافة الشعبية

ارتبط طلوع "سهيل" في التراث العربي بالأمثال والأشعار، وأصبح علامة فارقة في التقويم الزراعي والموروث الصحراوي، حيث كان ظهوره يعد إشارة لبداية موسم هجرة بعض الطيور، و موعدا لزراعة محاصيل محددة.

التقويم الفلكي لصيف وخريف 2025

وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن ينتهي فصل الصيف الحالي الذي بدأ في 21 يونيو 2025 بعد 92 يوم و39 ساعة و37 دقيقة، أي مع بداية فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر المقبل، والذي سيستمر بدوره لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

أما فصل الشتاء في مصر فسيبدأ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ليستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، وفقا للتقديرات الفلكية الرسمية.

نجم سهيل نهاية الفصل انخفاض درجات الحرارة المناخ ساعة كونية فصل الخريف

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

سلع غذائية

تعرف على جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

المطران شامي يشارك في افتتاح الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

وزير الزراعة المصري واللبناني

الزراعة: زيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين مصر ولبنان

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

