محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، السبت، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهيد بالمسلة (ميدان الشهداء) تخليدا لذكرى شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن الغالى بجميع حروب مصر الحديثة، والحرب الشاملة على الإرهاب، وذلك ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بيوم الشهيد، والذى يوافق الذكرى الخمسين لاستشهاد القائد الرمز الفريق عبد المنعم رياض.



وشهد الاحتفال اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، وأسر الشهداء، والمستشار العسكرى للمحافظة، والذين قرأوا الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار.



وعقب الاحتفال تفقد المحافظ وقيادات بورسعيد وأسر الشهداء متحف النصر الكائن بمبنى المسلة، والذى يضم تمثال البطل عبد المنعم رياض وصور شهداء الوطن، ومقتنيات حروب بورسعيد ومن بينها حرب 1956 وحرب أكتوبر 73.



ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالية فى الثامنة مساء غد، الأحد، بالمركز الثقافى أوبرا بورسعيد، حيث سيعرض أوبريت "على عينى".