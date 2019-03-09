الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: إن الموجة الأمطار الغزيرة والبرودة القاسية التي شهدتها البلاد منذ فترة سابقة تعد الأخيرة هذا الشتاء.



وأكد "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbcمصر 2"، اليوم السبت، أن جميع الموجات التى ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة هي موجات ربيعية ، منوها إلى ان فصل الربيع سيبدأ مبكرا هذا العام .



ولفت إلى أن درجات الحرارة لم تنخفض أكثر من درجة أو أثنين مئوية في هذا التوقيت من العام ، مشيرا إلى أن فصل الربيع يعد من الفصول المتغيرة وغير مستقرة .



وأردف ان فكرة التصور المستقبلي لطبيعة الفصول تغيرت عن قبل ، حيث تم تشكيل لجنة للعمل على إعادة وصف مناخ مصر و بداية فصول العام .