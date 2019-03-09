الوزراء ينشر انفوجراف لأبرز المحطات في حياة الشهيد عبد المنعم رياض

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، احتفالا بيوم الشهيد وذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.



وأوضح الإنفوجراف، أبرز المحطات فى حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث ولد عام 1919 بالغربية، وفى عام 1941 عين بعد تخرجه في سلاح المدفعية، واشترك في الحرب العالمية الثانية، وتولى قيادة مدرسة المدفعية عام 1951، وعام 1953 عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية، وفى عام 1958 سافر فى بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتى، وعام 1959 أتم بعثته بتقدير امتياز ولقب بالجنرال الذهبي.



وأشار الانفوجراف إلى أن الشهيد عبد المنعم رياض شارك في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.



وحول حياته العسكرية أوضح الانفوجراف أنه في عام 1961 نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة وأسند إليه منصب مستشار قيادة القوات الجوية لشؤون الدفاع الجوي.



وفي عام 1964 عين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحد ورقّي في عام 1966 إلى رتبة فريق.