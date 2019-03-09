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فن

ناسيني ليه لـ تامر حسني تقترب من الـ 23 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
سعيد فراج
اقترب الفنان تامر حسني، من حاجز الـ 23 مليون مشاهدة من حيث المشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، والذي طرحه يوم 16 فبراير، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". 

وحقق كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني، تحديدا، 22 مليونا و865 ألف مشاهدة خلال 21 يومًا فقط، ليواصل تواجده ضمن المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب (تريند). 

«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الأخير «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، وإخراج: سعيد الماروق. 

وتصدر تامر حسني ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار "يوتيوب".

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