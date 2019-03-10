الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشهيد فى الشريعة الإسلامية يطلق بإطلاق خاص وقد يطلق بإطلاقًا عام، فمن الممكن أن يكون هناك شهيد الوطن وشهيد الواجب، فالشهيد هو من شهدته الملائكة عند المسلمين.





وأضاف "ممدوح" خلال لقائه عبر فضائية «الناس»، أن الشهداء نوعان شهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة، فشهيد الآخرة هو من مات بسبب معين من مجموعة أسباب، وهذه الأسباب ستعطيه أجر شهيد يوم القيامة، وتشمل من مات غريقًا أو امرأة ماتت وهي تلد أو أسرة انهار عليها المنزل فماتوا، فجميعهم شهداء الآخرة وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم.



