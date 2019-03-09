نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة الأهلي من نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب الحلفاوي على "تويتر" ‏‏‏لعل إجاباتي في نهار اليوم كانت تشي بتوقعي للنتيجة والذي لم أرد الإفصاح عنه، ولكن بالمقابل كنت ومازلت متوقعا تأهل الأهلي لدور الثمانية من مصر بإذن الله."



وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة السابعة بينما رفع فيتا كلوب رصيده للنقطة السابعة هو الآخر لتشتعل منافسات المجموعة قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

