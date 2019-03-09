تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الخفيفة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم ينته مناخياً وواقعياً، معقباً: «واقعياً لم يعد الطقس بارداً»، لافتاً إلي أن فصل الربيع سوف يبدأ مبكراً هذا العام.





وأشار "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلي أن مصر لن تتعرض لموجات الطقس البارد مثل التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.





وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة، مشيرًا إلي أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سوف تكون يوم الثلاثاء، موضحاً أن درجات الحرارة في القاهرة لن تقل عن 21 درجة.



