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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه.. غدا

السبت 09/مارس/2019 - 10:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية غدا الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

ووفقا للجدول الزمني لطروحات الخزانة بالبنك المركزي المصري فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه وأجل 266 يوما بنفس القيمة المالية للأجل السابق.

وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتدبير الفجوة التمويلية بقيمة تبلغ 36.25 مليار جنيه عبر 3 طروحات أسبوعية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

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