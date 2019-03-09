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تعليم

تعرف على طريقة حساب الدرجات في نظام الثانوية التراكمية

السبت 09/مارس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الطريقة التي سيتم بها حساب الدرجات في نظام الثانوية التراكمية الجديد.

حيث قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بالنسبة لحساب الدرجات لامتحانات الصفين "الثاني والثالث الثانوي" كما شرحنا سابقًا، سيكون عن طريق حساب متوسط الدرجات. 

وأضاف الوزير قائلاً: على سبيل المثال، إذا تمت 4 امتحانات في المادة في الصف الثاني الثانوي، سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ، ثم نكرّر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/٢.

وأوضح الوزير أنه لا تغيير في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ أو أي دفعة لاحقاً.

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