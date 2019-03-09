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فن

ديانا حداد تهنئ عاصي الحلاني على كليبه والأخير يرد

السبت 09/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة ديانا حداد على تهنئة صديقها الفنان عاصي الحلاني بمناسبة طرح كليبه الجديد «شو بخاف عليكي» عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفديوهات يوتيوب.

وكتبت ديانا حداد، ردًا على أحد تغريدات عاصي الحلاني عبر تويتر، قائلة: «مبروك خيي عاصي بتستاهل النجاح لانك متجدد ولانك حريص على نجاحاتك .. بالتوفيق دايمًا»، ليرد عاصي عليها قائلًا: «الله يبارك بعمرك ديانا الغالية الله يديم عليكي الصحه والنجاح حبيبة القلب».

وكان عاصي الحلاني، انتهى من تصوير كليب "شو بخاف عليكي" مع المخرج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في بداية فبراير بالمكسيك.


ديانا حداد تهنئ عاصي الحلاني على كليبه والأخير يرد

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