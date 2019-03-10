إصابة 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية بطائرة للخطوط التركية .. فيديو

#BREAKING UPDATE:#FDNY is currently treating 32 passengers with non-life-threatening injuries at JFK airport. FDNY EMS is working with Port Authority on scene. pic.twitter.com/ZOci0wvqIB — News flash (@BRNewsFlash) March 10, 2019

قالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي يوم السبت.وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة كانت قادمة من اسطنبول وأن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق.