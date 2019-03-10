ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية بطائرة للخطوط التركية .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 04:45 ص
صدى البلد
رويترز
قالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي يوم السبت.

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .

وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة كانت قادمة من اسطنبول وأن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.

ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق.

ترشيحاتنا

احذري.. عادات تتسبب في ثبات الوزن مع الريجيم

فوائد غير متوقعة لوضع نصف ليمونة بجانب السرير

ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة في كولومبيا

للمرة الأولى.. ظريف يكشف سبب استقالته وعلاقتها بـ بشار الأسد

جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو

الأمن يكشف لغز سرقة السيارات في القاهرة

شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent وتحصل على الباز الذهبي

مستشار المفتي يكشف عن وقت استجابة الدعاء

ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

رد قاسٍ من سعيد حساسين على موظفة بالصحة أهانت مرضى فيروس C بالشرقية

نوع من التوابل يقضى على قشرة الشعر للأبد

عمرو أديب يشكر مصورة فيديو موظفة مركز علاج أمراض الكبد بالشرقية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟