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أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:36 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم الأحد، الموافق 10-3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 715 جنيهًا .
عيار 21: 626 جنيهًا.
عيار 18: 536 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5008 جنيهات.

أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.
اليورو: بيع 19.98جنيه، وشراء 19.74 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.12جنيه، وشراء 22.94 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.67 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.54 جنيه، وشراء 17.41 جنيه.

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