ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تظاهرة مناهضة للحكومة أمام مبنى الإذاعة الرسمي في صربيا

الأحد 10/مارس/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
تظاهر آلاف المتظاهرين أمام مبنى الإذاعة الصربية الرسمي وسط العاصمة بلجراد، وذلك ضمن الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي دخلت شهرها الثالث، في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حملة ترويجية للنتائج الإيجابية لسياساته.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ أن المتظاهرين طالبوا بحرية التعبير وفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام المعارضين.

يشار إلى أن أول تظاهرة تم تنظيمها في 8 ديسمبر الماضي بدعوة من المنظمات المدنية ، وبدعم "تحالف من أجل صربيا" المؤلف من عشرات الأحزاب المعارضة التي تنتمي إلى اليسار واليمين المتطرف.

من جانبه يرفض الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - الذي بات مؤيدا لأوروبا - اتهامه بـ"السلطوية" ، وأطلق حملة تحت اسم "مستقبل صربيا" في مختلف أنحاء البلاد للترويج للنتائج الإيجابية لسياساته.

ترشيحاتنا

عمرو أديب عن حبس 27 سائقا بسبب تعاطي المخدرات: اضرب بقوة ومتخافش.. فيديو

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

ألمانيا تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا

وقف تجديد البطاقات المدنية للوافدين في الكويت.. وخبر سار للعمالة المنزلية

منصف المخير.. داعشي إيطالي يرغب في العودة ويحذر الخلايا النائمة

مصرع طالبين في تصادم دراجة بخارية وسيارة مجهولة بسوهاج

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لأحد الأشخاص لدواع أمنية

خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟