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الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
آيات أحمد
ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بعدم الانصياع وراء الأخبار التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا "يا جماعة اللى بيطرح الطرح عايز يؤلمك ويوجعك وينغص عليك عيشتك".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد: "والله كل المدن الجديدة ما معمولة من موازنة الدولة"، موضحًا أنه سيتم تحويل الأراضي التي ليس لها قيمة إلى مناطق حيوية من خلال تدشين طرق محورية وطرح تلك الأراضي للبيع ومن خلال المكسب يتم تدشين المدن الجديدة.

وتابع: "نحاول تحويل أراضينا التى كانت قيمتها محدودة إلى أراضى ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة".

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